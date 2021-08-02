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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Заря
Ингулец - Заря: обзор матча 02 августа 2021
Ингулец
02.08.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Заря
75'
А. Ситало
6'
В. Кочергин
7'
В. Кочергин
51'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Заря
87'
Замена
И. Снурницын
️️️️
М. Имереков
86'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
Желтая карточка
А. Ситало
80'
78'
Замена
М. Лунев
️️️️
Ш. Захеди
78'
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
ГОЛ! 1:3!
А. Ситало
Пас отдал
П. Полегенько
75'
69'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Замена
А. Козак
️️️️
В. Павлов
60'
51'
ГОЛ! 0:3!
В. Кочергин
Пас отдал
Ш. Захеди
7'
ГОЛ! 0:2!
В. Кочергин
Пас отдал
А. Громов
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Кочергин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Максим Ковалев
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Сергей Булеца
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
2-5
1
39
Опанасенко
28
Полегенько
5
Запорожец
23
Кучеренко
28
Павлов
28
Коробенко
9
3-3-1-3
30
Шевченко
32
Имереков
45
Фаворов
15
Вернидуб
10
Булеца
10
Кочергин
29
Назарина
10
Хомченовский
17
Саядманеш
28
Громов
7
Захеди
Шишка
77
Шарай
77
Шарай
Шишка
28
Павлов
10
Козак
10
Козак
28
Павлов
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
75
Снурницын
32
Имереков
7
Захеди
14
Лунев
14
Лунев
7
Захеди
Остались в запасе
Ингулец
Заря
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ингулец - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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