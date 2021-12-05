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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ингулец
Заря - Ингулец: обзор матча 05 декабря 2021
Заря
05.12.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ингулец
62'
Д. Фаворов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ингулец
Замена
А. Алибеков
️️️️
В. Кабаев
90'
Желтая карточка
Ш. Захеди
88'
88'
Замена
И. Головкин
️️️️
М. Шишка
86'
Желтая карточка
Д. Поспелов
Желтая карточка
Д. Фаворов
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фаворов
62'
Желтая карточка
В. Кабаев
40'
Желтая карточка
В. Вернидуб
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингулец
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
4-1-2-3
1
Мацапура
45
Фаворов
6
Леовигилдо
32
Имереков
15
Вернидуб
40
Квек
10
Булеца
22
Кабаев
7
Захеди
20
Гладкий
28
Громов
3-5
28
Полегенько
60
Поспелов
39
Опанасенко
80
4
10
Козак
0
76
Шишка
22
Кабаев
6
Алибеков
6
Алибеков
22
Кабаев
76
Шишка
24
Головкин
24
Головкин
76
Шишка
Остались в запасе
Заря
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Yevgen Galchuk
ВР
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Ингулец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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