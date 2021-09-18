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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Колос
Ингулец - Колос: обзор матча 18 сентября 2021
Ингулец
18.09.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Колос
25'
А. Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Колос
90'
+3
Замена
М. Ром
️️️️
Н. Золотов
90'
+3
Замена
А. Нуриев
️️️️
В. Милько
Желтая карточка
А. Коробенко
90'
Замена
И. Головкин
️️️️
В. Шарай
83'
Замена
М. Мельничук
️️️️
Е. Опанасенко
83'
Замена
А. Коробенко
️️️️
M. Bartulovic
74'
73'
Желтая карточка
Н. Золотов
72'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Р. Оливейра
72'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
68'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
I. Kovalenko
65'
45'
+1
Желтая карточка
А. Богданов
44'
Желтая карточка
В. Лысенко
Желтая карточка
Е. Опанасенко
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Черноморец
Пас отдал
А. Богданов
6'
Пенальти не реализован!
К. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
N. Sitchinava
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
2-1-5
1
39
Опанасенко
28
Полегенько
77
Шарай
4
17
Ситало
0
0
55
Ковалев
3-4-4
5
Черноморец
90
Петров
35
Золотов
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
13
23
Фесюн
19
Оливейра
11
Чурко
7
Лысенко
77
Шарай
24
Головкин
24
Головкин
77
Шарай
0
99
99
0
0
28
Коробенко
28
Коробенко
0
39
Опанасенко
91
Мельничук
91
Мельничук
39
Опанасенко
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
14
Милько
7
Нуриев
7
Нуриев
14
Милько
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
35
Золотов
25
Ром
25
Ром
35
Золотов
19
Оливейра
8
Костышин
8
Костышин
19
Оливейра
Остались в запасе
Ингулец
Колос
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Виталий Павлов
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
30
Владимир Маханьков
ВР
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Виталий Павлов
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Ингулец - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
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