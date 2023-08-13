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K. Jakobsen - статистика

Завершил карьеру
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олесунн
15
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
0 : 2
13.08.2023
ХамКам
59' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Олесунн
1 : 0
30.07.2023
Стремсгодсет
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Лиллестрем
5 : 1
19.07.2023
Олесунн
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Олесунн
0 : 3
16.07.2023
Одд
80' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
2 : 1
07.07.2023
Олесунн
57' - 90'
71'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Олесунн
1 : 0
02.07.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Олесунн
2 : 3
11.06.2023
Тромсе
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Олесунн
1 : 3
04.06.2023
Бранн
1' - 31'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Олесунн
3 : 1
16.05.2023
Мольде
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Олесунн
0 : 0
07.05.2023
Хаугесунд
1' - 80'
64'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
3 : 0
03.05.2023
Олесунн
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
4 : 0
30.04.2023
Олесунн
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
0 : 3
23.04.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Стремсгодсет
1 : 0
16.04.2023
Олесунн
1' - 47'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
0 : 1
10.04.2023
Волеренга
81' - 90'
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