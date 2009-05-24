Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никки Батт - статистика

Завершил карьеру
21 января 1975 (51)
| Полузащитник
178 см | 71 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
12
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
1 : 0
24.05.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
0 : 1
16.05.2009
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл
0 : 0
27.04.2009
Портсмут
1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
19.04.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сток Сити
1 : 1
11.04.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
0 : 2
04.04.2009
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 3
21.03.2009
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Халл Сити
1 : 1
14.03.2009
Ньюкасл
1' - 90'
38'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 2
04.03.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1 : 0
01.03.2009
Ньюкасл
1' - 66'
38'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл
0 : 0
22.02.2009
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Бромвич
2 : 3
07.02.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
1 : 1
01.02.2009
Сандерленд
1' - 90'
23'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
3 : 0
17.01.2009
Ньюкасл
1' - 83'
73'
83'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 5
28.12.2008
Ливерпуль
1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
26.12.2008
Ньюкасл
1' - 90'
74'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
2 : 1
21.12.2008
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0 : 3
14.12.2008
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Мидлсбро
0 : 0
29.11.2008
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 0
22.11.2008
Ньюкасл
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+