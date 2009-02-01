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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 01 февраля 2009
Ньюкасл
01.02.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
68'
Ш. Амеоби (П)
33'
Д. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
+3
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Эдгар
️️️️
Ф. Колоччини
+2
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Э. Кэрролл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Д. МакКартни
Замена
М. Чопра
️️️️
Д. Сиссе
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
К. Ричардсон
ГОЛ! 0:1!
Д. Сиссе
Желтая карточка
Н. Батт
16'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЛП
16
Дэмьен Дафф
ЦП
18
Хонас Гутьеррес
ЦП
0
Никки Батт
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
10
Стид Мальбранк
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
11
Энди Рид
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
10
Майкл Чопра
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
4
Бассонг
27
Тэйлор
4
Нолан
16
Дафф
18
Гутьеррес
0
Батт
9
Кэрролл
26
Амеоби
4-3-2
13
Фулоп
27
Бардсли
4
Коллинс
35
Фердинанд
3
МакКартни
10
Мальбранк
4
Уайтхэд
15
Ричардсон
9
Джонс
12
Сиссе
2
Колоччини
34
Эдгар
34
Эдгар
2
Колоччини
9
Кэрролл
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
9
Кэрролл
11
Рид
11
Рид
10
Мальбранк
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
10
Мальбранк
12
Сиссе
10
Чопра
10
Чопра
12
Сиссе
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
25
Ник Колган
ВР
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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