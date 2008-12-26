Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Ньюкасл
Уиган Атлетик - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2008
Уиган Атлетик
26.12.2008, пятница, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
29'
Р. Тэйлор
73'
А. Заки (П)
88'
Д. Гатри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ньюкасл
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Замена
К. Килбейн
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Гатри
Замена
А. Камара
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Эдгар
️️️️
М. Оуэн
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
Н. Батт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Заки
Красная карточка
С. Бассонг
Замена
М. Браун
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Видука
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Х. Бейе
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
Р. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
0
Никки Батт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
18
Марк Видука
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Анри Камара
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
5
Тэйлор
25
Мелхиот
8
Паласиос
6
Каттермол
25
Валенсия
19
Хески
9
Заки
3-5-2
24
Гивен
41
Бейе
4
Бассонг
2
Колоччини
16
Дафф
28
Н'Зогбиа
23
Гатри
0
Батт
18
Гутьеррес
10
Оуэн
18
Видука
8
Паласиос
20
Килбейн
20
Килбейн
8
Паласиос
5
Тэйлор
17
Браун
17
Браун
5
Тэйлор
19
Хески
7
Камара
7
Камара
19
Хески
41
Бейе
27
Тэйлор
27
Тэйлор
41
Бейе
10
Оуэн
34
Эдгар
34
Эдгар
10
Оуэн
18
Видука
9
Кэрролл
9
Кэрролл
18
Видука
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ньюкасл
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Кевин Киган
Статистика матча Уиган Атлетик - Ньюкасл
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+