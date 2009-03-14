Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Ньюкасл
Халл Сити - Ньюкасл: обзор матча 14 марта 2009
Халл Сити
14.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
9'
Джеованни
38'
С. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ньюкасл
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Н. Бармби
️️️️
Б. Менди
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
А. Смит
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
М. Оуэн
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Фэган
Желтая карточка
К. Заятте
Замена
Манушу
️️️️
Д. Кузен
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
Ф. Колоччини
ГОЛ! 1:1!
С. Тэйлор
Пас отдал
Н. Батт
Желтая карточка
Н. Жереми
Желтая карточка
К. Фэган
ГОЛ! 1:0!
Джеованни
Пас отдал
К. Фэган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Халл Сити
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Манушу
ЦФ
Ньюкасл
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Дьюк
19
Заятте
18
Риккеттс
6
Тернер
20
Килбейн
4
Гарднер
4
Эшби
3
Менди
10
Джеованни
8
Кузен
39
Фэган
3-2-3-2
22
Харпер
27
Тэйлор
2
Колоччини
4
Бассонг
2
Жереми
21
Энрике
0
Батт
17
Смит
18
Гутьеррес
10
Оуэн
9
Мартинс
3
Менди
18
Бармби
18
Бармби
3
Менди
39
Фэган
14
Гарсия
14
Гарсия
39
Фэган
8
Кузен
9
Манушу
9
Манушу
8
Кузен
17
Смит
5
Тэйлор
5
Тэйлор
17
Смит
10
Оуэн
26
Амеоби
26
Амеоби
10
Оуэн
Остались в запасе
Халл Сити
Ньюкасл
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Джо Киннэйр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Джо Киннэйр
Статистика матча Халл Сити - Ньюкасл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Посещаемость:
24914 из 25404 зрителей (98%)
Новости команд
Все
Халл Сити
Ньюкасл
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+