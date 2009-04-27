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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Портсмут
Ньюкасл - Портсмут: обзор матча 27 апреля 2009
Ньюкасл
27.04.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Портсмут
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Н. Батт
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Наджент
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Видука
+1
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
Замена
Д. Гатри
️️️️
Х. Энрике
Желтая карточка
С. Бассонг
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
17
Алан Смит
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЛФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Марк Видука
РФ
Главный тренер
Алан Ширер
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
35
Дэвид Наджент
ЛП
27
Шон Дэйвис
ОП
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
39
Надир Бельхадж
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-3-3
22
Харпер
21
Энрике
4
Бассонг
2
Колоччини
41
Бейе
16
Дафф
0
Батт
17
Смит
9
Мартинс
10
Оуэн
18
Видука
4-1-4-1
1
Джеймс
8
Джонсон
5
Кэмпбелл
25
Дистен
6
Хрейдарссон
27
Дэйвис
39
Бельхадж
26
Хьюз
8
Маллинс
35
Наджент
15
Крауч
0
Батт
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
0
Батт
21
Энрике
23
Гатри
23
Гатри
21
Энрике
18
Видука
9
Кэрролл
9
Кэрролл
18
Видука
35
Наджент
7
Пеннант
7
Пеннант
35
Наджент
Остались в запасе
Ньюкасл
Портсмут
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Ньюкасл - Портсмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Посещаемость:
47481 из 52405 зрителей (90%)
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