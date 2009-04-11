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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 11 апреля 2009
Сток Сити
11.04.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
33'
А. Файе
81'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
Замена
С. Келли
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Л. Лоуренс
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Замена
Д. Пью
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
С. Бассонг
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Д. Гатри
ГОЛ! 1:0!
А. Файе
Желтая карточка
М. Этерингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
0
Никки Батт
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Сток Сити
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Ньюкасл
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
26
Этерингтон
12
Уилэн
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
4-4-2
22
Харпер
41
Бейе
34
Эдгар
4
Бассонг
5
Тэйлор
16
Дафф
4
Нолан
23
Гатри
0
Батт
26
Амеоби
10
Оуэн
26
Этерингтон
3
Пью
3
Пью
26
Этерингтон
28
Уилкинсон
12
Келли
12
Келли
28
Уилкинсон
44
Битти
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
44
Битти
23
Гатри
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
23
Гатри
26
Амеоби
9
Кэрролл
9
Кэрролл
26
Амеоби
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Ширер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Ширер
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Посещаемость:
27500 из 27740 зрителей (99%)
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