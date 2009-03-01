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АПЛ 2026/2027
Болтон - Ньюкасл
Болтон - Ньюкасл: обзор матча 01 марта 2009
Болтон
01.03.2009, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
47'
Р. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ньюкасл
Желтая карточка
Э. Смолярек
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Видука
️️️️
О. Мартинс
Замена
Н. Жереми
️️️️
Н. Батт
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарднер
Пас отдал
М. Тэйлор
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
М. Тэйлор
Желтая карточка
Н. Батт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Ньюкасл
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
18
Марк Видука
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
5
О'Брайн
31
Стейнссон
31
Тэйлор
0
МакКэнн
16
Дэйвис
21
Муамба
11
Элмандер
24
Дэйвис
3-2-2-3
22
Харпер
4
Бассонг
2
Колоччини
27
Тэйлор
5
Тэйлор
21
Энрике
0
Батт
18
Гутьеррес
26
Амеоби
9
Мартинс
11
Левенкрандс
11
Элмандер
11
Смолярек
11
Смолярек
11
Элмандер
21
Муамба
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Муамба
0
Батт
2
Жереми
2
Жереми
0
Батт
9
Мартинс
18
Видука
18
Видука
9
Мартинс
Остались в запасе
Болтон
Ньюкасл
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Остались в запасе
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Статистика матча Болтон - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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