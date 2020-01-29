Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карлос Санчес - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1986 (40)
#15 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Колумбия | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0 : 2
29.01.2020
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер
4 : 1
22.01.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4 : 0
01.01.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
1 : 2
28.12.2019
Лестер
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.12.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0 : 1
14.12.2019
Вест Хэм
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1 : 3
09.12.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
04.12.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 1
30.11.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.11.2019
Тоттенхэм
64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3 : 0
09.11.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
2 : 3
02.11.2019
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
1 : 1
26.10.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 0
22.09.2019
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
2 : 0
31.08.2019
Норвич Сити
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
1 : 3
24.08.2019
Вест Хэм
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
1 : 1
17.08.2019
Вест Хэм
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 5
10.08.2019
Манчестер Сити
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+