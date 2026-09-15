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Япония. Джей-лига
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Гамба Осака
Ryotaro Meshino
Статистика
Ryotaro Meshino - статистика
Гамба Осака
#8 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Гамба Осака
4 : 1
15.09.2026
Конг Ан Ханой
1' - 69'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Санта-Клара
2 : 0
10.04.2022
Эшторил
67' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
2 : 3
27.02.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Маритиму
0 : 0
05.02.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
0 : 0
31.01.2022
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
27.01.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Витория Гимараеш
3 : 1
23.01.2022
Эшторил
80' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
2 : 3
08.01.2022
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
29.12.2021
Эшторил
66' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Белененсеш
0 : 1
12.12.2021
Эшторил
72' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
0 : 2
24.10.2021
Эшторил
90' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
2 : 1
27.08.2021
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
23.08.2021
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
0 : 0
13.08.2021
Витория Гимараеш
84' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
0 : 2
07.08.2021
Эшторил
Был в запасе
90'
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