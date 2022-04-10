Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Эшторил
Санта-Клара - Эшторил: обзор матча 10 апреля 2022
Санта-Клара
10.04.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эшторил
53'
К. Тагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Эшторил
89'
Желтая карточка
Н. Феррарези
87'
Замена
Шавьер
️️️️
К. Сория
87'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Мансур
️️️️
Р. Кошта
86'
Замена
К. Тассано
️️️️
П. Санья
86'
Желтая карточка
П. Энрике
80'
Замена
М. Мохеби
️️️️
К. Тагава
78'
Замена
Х. Морита
️️️️
А. Карвальо
72'
67'
Замена
R. Meshino
️️️️
Х. Мбула
67'
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
67'
Замена
Л. Розье
️️️️
J. Gamboa
ГОЛ! 1:0!
К. Тагава
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Нене
ЦП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Санта-Клара
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
2-2-1-5
99
95
Санья
17
Вильянуэва
8
Карвальо
18
Нене
2
Аллано
11
Тагава
23
Энрике
21
Рикардинью
19
Кошта
3
Боатенг
4-1-3-2
99
Фигейра
30
Сория
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
34
Силва
16
11
Мбула
12
Жеральдеш
11
Гомес
11
10
Франку
19
Кошта
70
Мансур
70
Мансур
19
Кошта
95
Санья
17
Тассано
17
Тассано
95
Санья
8
Карвальо
5
Морита
5
Морита
8
Карвальо
11
Тагава
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Тагава
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
32
Розье
32
Розье
16
11
Мбула
8
8
11
Мбула
11
17
Фонте
17
Фонте
11
30
Сория
16
Шавьер
16
Шавьер
30
Сория
Остались в запасе
Санта-Клара
Эшторил
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Санта-Клара - Эшторил
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+