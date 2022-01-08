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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Порту
Эшторил - Порту: обзор матча 08 января 2022
Эшторил
08.01.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 3
Завершен
Порту
38'
А. Гомес
43'
А. Франку (П)
49'
М. Тареми
84'
Л. Диас
90'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
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Коэффициенты
Протокол Эшторил - Порту
Желтая карточка
А. Франку
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Отавио
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Консейсау
Замена
D. Bruno
️️️️
Б. Лоуреншу
90'
+1
Замена
Р. Валенте
️️️️
К. Сория
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Консейсау
Пас отдал
Л. Диас
87'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Кардосо
84'
ГОЛ! 2:2!
Л. Диас
Пас отдал
М. Тареми
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
81'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Коли
80'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
80'
76'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Витинья
76'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
68'
Замена
Пепе
️️️️
Х. Корона
Желтая карточка
Р. Фонте
62'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Шикинью
59'
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Тареми
Желтая карточка
А. Гомес
48'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Франку
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Коли
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
12
Силва
30
Сория
5
Феррарези
13
Коли
5
Виталь
32
Розье
16
10
Шикинью
10
Франку
17
Лоуреншу
11
Гомес
3-1-1-3-2
99
Кошта
99
Мбемба
15
Кардосо
18
Венделл
8
Урибе
17
Витинья
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
9
Эванилсон
13
Коли
31
Жоаозиньо
31
Жоаозиньо
13
Коли
17
Лоуреншу
22
22
17
Лоуреншу
30
Сория
15
Валенте
15
Валенте
30
Сория
10
Шикинью
17
Фонте
17
Фонте
10
Шикинью
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
15
Кардосо
7
Консейсау
7
Консейсау
15
Кардосо
17
Витинья
20
Виейра
20
Виейра
17
Витинья
17
Корона
11
Пепе
11
Пепе
17
Корона
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Эшторил
Порту
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Эшторил - Порту
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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