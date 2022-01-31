Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Пасуш де Феррейра
Эшторил - Пасуш де Феррейра: обзор матча 31 января 2022
Эшторил
31.01.2022, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
J. Gamboa
90'
+4
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
90'
+3
87'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Уилтон
87'
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
Денилсон
81'
Замена
М. Джалу
️️️️
Р. Пиреш
Вторая желтая
А. Гомес
76'
76'
Замена
L. Silva
️️️️
Ф. Фонсека
74'
Желтая карточка
Н. Лима
Замена
Р. Бару
️️️️
Б. Лоуреншу
70'
Желтая карточка
К. Сория
64'
Желтая карточка
А. Гомес
52'
Замена
V. Feltes
️️️️
П. Вильям
46'
Желтая карточка
Жоаозиньо
45'
+1
35'
Желтая карточка
Р. Пиреш
Желтая карточка
П. Вильям
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
4-2-2-2
99
Фигейра
30
Сория
3
Вильям
31
Жоаозиньо
5
Виталь
32
Розье
16
10
Франку
17
Лоуреншу
11
Гомес
17
Фонте
4-3-1-2
13
Феррейра
2
Фонсека
3
Лима
5
Антунеш
2
Баксиньо
22
Карлос
46
Пиреш
15
Дельгадо
10
Сантуш
10
Денилсон
9
Уилтон
3
Вильям
4
4
3
Вильям
17
Лоуреншу
28
Бару
28
Бару
17
Лоуреншу
17
Фонте
33
33
17
Фонте
9
Уилтон
7
Феррейра
7
Феррейра
9
Уилтон
2
Фонсека
23
23
2
Фонсека
46
Пиреш
20
Джалу
20
Джалу
46
Пиреш
10
Денилсон
19
Коффи
19
Коффи
10
Денилсон
Остались в запасе
Эшторил
Пасуш де Феррейра
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Эшторил - Пасуш де Феррейра
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Пасуш де Феррейра
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+