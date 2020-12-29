Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Josh Harrop - статистика

Завершил карьеру
#25 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
2 : 0
29.12.2020
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
0 : 1
26.12.2020
Престон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
1 : 0
18.12.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
2 : 1
15.12.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
3 : 0
09.12.2020
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
2 : 2
05.12.2020
Уиком Уондерерс
33' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Борнмут
2 : 3
01.12.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
2 : 1
07.11.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Рединг
0 : 3
04.11.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 2
31.10.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Престон
0 : 2
28.10.2020
Миллуолл
55' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
24.10.2020
Престон
90' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
21.10.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Брентфорд
2 : 4
04.10.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
0 : 1
26.09.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
2 : 2
19.09.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
0 : 1
12.09.2020
Суонси
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+