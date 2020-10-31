|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|26.12.2020
|82' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Престон (Престон)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Престон (Престон)
|09.12.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.12.2020
|33' -90'
|Престон (Престон)
|2:2
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|01.12.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:3
|Престон (Престон)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|04.11.2020
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:3
|Престон (Престон)
|31.10.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|28.10.2020
|55' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|24.10.2020
|90' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Престон (Престон)
|90'
|21.10.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:4
|Престон (Престон)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Престон (Престон)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Суонси (Суонси)