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    Josh Harrop - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Josh Harrop
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    26.12.2020 82' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Престон (Престон)
    18.12.2020 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.12.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Престон (Престон)
    09.12.2020 Был в запасе Престон (Престон) 3:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.12.2020 33' -90' Престон (Престон) 2:2 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    01.12.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:3 Престон (Престон)
    07.11.2020 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    04.11.2020 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:3 Престон (Престон)
    31.10.2020 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    28.10.2020 55' -90' Престон (Престон) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    24.10.2020 90' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Престон (Престон)
    90'
    21.10.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
    04.10.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:4 Престон (Престон)
    26.09.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.09.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Престон (Престон)
    12.09.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Суонси (Суонси)
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