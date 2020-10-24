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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 24 октября 2020
Хаддерсфилд Таун
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Престон
8'
Ф. Кэмпбелл
51'
А. Брауне
53'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
90'
+4
Желтая карточка
J. Harrop
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Магуайр
90'
+1
Замена
J. Harrop
️️️️
Р. Ледсон
Желтая карточка
Д. Корома
87'
85'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Джонсон
Красная карточка
М. Сарр
78'
72'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
Замена
Д. Корома
️️️️
И. Мбенза
71'
70'
Желтая карточка
П. Бауэр
66'
Желтая карточка
А. Брауне
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Л. О'Брайен
58'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
C. Schindler
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Брауне
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Брауне
Желтая карточка
Р. Стирмен
44'
44'
Желтая карточка
Б. Поттс
Желтая карточка
C. Schindler
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Л. О'Брайен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-2-4-1
29
Хамер
23
Сарр
26
19
Стирмен
15
Тоффоло
2
Пипа
7
Мбенза
6
Хогг
7
Бакуна
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
4-4-2
1
Радд
5
Бауэр
16
Хьюз
2
Рафферти
14
Стори
8
Брауне
44
Поттс
4
Ледсон
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
27
О'Брайен
6
Эйтинг
6
Эйтинг
27
О'Брайен
7
Мбенза
37
Корома
37
Корома
7
Мбенза
26
27
Дьякаби
27
Дьякаби
26
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
4
Ледсон
25
25
4
Ледсон
14
Джонсон
24
Магуайр
24
Магуайр
14
Джонсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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