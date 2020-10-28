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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 28 октября 2020
Престон
28.10.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
54'
К. Зохоре
84'
Д. Уоллес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Миллуолл
90'
+2
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Уоллес
Желтая карточка
А. Брауне
90'
+1
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Уоллес
75'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Зохоре
72'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
Желтая карточка
Д. Джонсон
71'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Р. Ледсон
64'
Замена
J. Harrop
️️️️
Б. Поттс
55'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Д. Уоллес
Замена
P. Huntington
️️️️
П. Бауэр
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-4-2
1
Радд
2
Рафферти
5
Бауэр
14
Стори
16
Хьюз
8
Брауне
44
Поттс
14
Джонсон
4
Ледсон
17
Риис
7
Синклейр
3-2-2-3
33
Биалковски
2
Ромео
2
Мэлони
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
18
Вудс
17
Уоллес
18
Леонард
10
Беннетт
7
Зохоре
5
Бауэр
20
20
5
Бауэр
44
Поттс
25
25
44
Поттс
4
Ледсон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
4
Ледсон
17
Уоллес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
7
Зохоре
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Зохоре
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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