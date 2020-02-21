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Рено Коад
Статистика
Рено Коад - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1984 (41)
#24 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 2
21.02.2020
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 0
15.02.2020
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 2
21.12.2019
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4 : 1
07.12.2019
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
04.12.2019
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
1 : 1
30.11.2019
Метц
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1 : 1
23.11.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0 : 0
09.11.2019
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2 : 2
02.11.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 0
19.10.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 0
19.10.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2 : 0
05.10.2019
Метц
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0 : 1
25.09.2019
Метц
Был в запасе
85'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1 : 2
21.09.2019
Амьен
1' - 61'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2 : 0
14.09.2019
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
0 : 2
30.08.2019
ПСЖ
1' - 70'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
3 : 0
24.08.2019
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3 : 0
17.08.2019
Монако
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1 : 1
11.08.2019
Метц
1' - 90'
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