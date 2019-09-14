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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 14 сентября 2019
Бордо
14.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Метц
7'
Д. Бриан
9'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Метц
82'
Желтая карточка
Х. Майга
78'
Замена
И. Ньян
️️️️
М. Гакпа
Замена
Д. Майя
️️️️
Х. У-Джо
75'
72'
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Ангбан
Желтая карточка
Ф. Камано
67'
66'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
О. Нгетт
Замена
Ф. Камано
️️️️
Н. де Превилль
66'
61'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
Желтая карточка
Н. де Превилль
59'
Замена
Я. Адли
️️️️
Д. Бриан
55'
ГОЛ! 2:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
Х. У-Джо
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-2-1-3
56
Костиль
23
Пабло
33
Йованович
6
Косиельни
22
Кватен
14
Чуамени
94
Отавио
90
Калу
12
де Превилль
16
У-Джо
7
Бриан
4-2-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
31
Сунзу
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
96
Н'Дорам
7
Ангбан
11
Нгетт
10
Гакпа
13
Диалло
7
Бриан
29
Адли
29
Адли
7
Бриан
12
де Превилль
40
Камано
40
Камано
12
де Превилль
16
У-Джо
9
Майя
9
Майя
16
У-Джо
7
Ангбан
10
Траоре
10
Траоре
7
Ангбан
11
Нгетт
68
Эмброуз
68
Эмброуз
11
Нгетт
10
Гакпа
7
Ньян
7
Ньян
10
Гакпа
Остались в запасе
Бордо
Метц
45
Яссин Бенрау
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
45
Яссин Бенрау
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Остались в запасе
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Бордо - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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