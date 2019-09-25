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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 25 сентября 2019
Сент-Этьен
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Метц
18'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Метц
Желтая карточка
Д. Буанга
88'
85'
Желтая карточка
Р. Коад
Желтая карточка
В. Хазри
84'
Желтая карточка
А. Норден
61'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
52'
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Сент-Этьен
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Баич
47
Трауко
24
Перрен
15
Колоджейчак
26
Дебюши
6
М'Вила
29
Кабай
70
Норден
10
Хазри
9
Берич
17
Амума
3-3-2-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
2
Фофана
96
Н'Дорам
10
Траоре
7
Ангбан
11
Нгетт
13
Диалло
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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