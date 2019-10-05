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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Метц
Брест - Метц: обзор матча 05 октября 2019
Брест
05.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Метц
11'
Ж. Фоссюрье
45'
Ж. Кастеллетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Метц
Желтая карточка
И. Кардона
90'
+2
51'
Желтая карточка
Р. Коад
ГОЛ! 2:0!
Ж. Кастеллетто
Пас отдал
Й. Кур
45'
Желтая карточка
Й. Кур
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фоссюрье
Пас отдал
Й. Кур
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
93
Харис Белькебла
ВР
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Брест
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-2-1-1
93
Белькебла
15
Перро
21
Кастеллетто
32
Бен
33
Фоссюрье
27
Диалло
23
Отре
8
Кур
7
Грандсир
14
Шарбонье
3-3-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
3
Делен
96
Н'Дорам
2
Фофана
80
Майга
24
Коад
11
Нгетт
13
Диалло
10
Гакпа
Остались в запасе
Брест
Метц
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
37
Фарид Булайя
ПВ
15
Сами Лахссаини
ЦП
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
10
Адама Траоре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
15
Сами Лахссаини
ЦП
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
10
Адама Траоре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Лашуэр
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Брест - Метц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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