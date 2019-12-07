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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 07 декабря 2019
Ницца
07.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 1
Завершен
Метц
9'
В. Сиприен
41'
В. Сиприен (П)
59'
И. Ганаго
75'
П. Лис-Мелу
74'
И. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Метц
82'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
ГОЛ! 4:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
И. Ганаго
75'
74'
ГОЛ! 3:1!
И. Ньян
ГОЛ! 3:0!
И. Ганаго
Пас отдал
П. Лис-Мелу
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Сиприен
41'
35'
Желтая карточка
Д. Бойе
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
3
Тома Делен
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Метц
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
5
Сарр
4
Данте
20
Аталь
13
Бюрнер
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
96
Унас
9
Дольберг
3-4-1-2
16
Делекруа
14
Удоль
31
Сунзу
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
2
Фофана
3
Делен
10
Траоре
68
Эмброуз
13
Диалло
Остались в запасе
Ницца
Метц
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
37
Фарид Булайя
ПВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ницца - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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