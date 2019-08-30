Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - ПСЖ
Метц - ПСЖ: обзор матча 30 августа 2019
Метц
30.08.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
11'
А. Ди Мария (П)
43'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - ПСЖ
90'
Замена
Хесе
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
82'
Замена
Л. Курзава
️️️️
М. Верратти
Замена
И. Ньян
️️️️
Ф. Булайя
82'
Замена
М. Гакпа
️️️️
Р. Коад
70'
65'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Аушиш
Замена
В. Ангбан
️️️️
М. Фофана
59'
43'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Верратти
Желтая карточка
М. Фофана
27'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4-2-1-2-1
90
Окиджа
3
Делен
31
Сунзу
21
Бойе
18
Сентонс
2
Фофана
80
Майга
24
Коад
11
Нгетт
37
Булайя
13
Диалло
4-1-1-3-1
1
Булка
2
Дагба
3
Силва
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
24
Аушиш
7
Сарабия
13
Чупо-Мотинг
2
Фофана
7
Ангбан
7
Ангбан
2
Фофана
24
Коад
10
Гакпа
10
Гакпа
24
Коад
37
Булайя
7
Ньян
7
Ньян
37
Булайя
6
Верратти
3
Курзава
3
Курзава
6
Верратти
24
Аушиш
5
Паредес
5
Паредес
24
Аушиш
13
Чупо-Мотинг
10
Хесе
10
Хесе
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Метц - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
ПСЖ
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+