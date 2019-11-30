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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Метц
Ним - Метц: обзор матча 30 ноября 2019
Ним
30.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Метц
61'
Р. Рипар
30'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Метц
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Булайя
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бойе
82'
Желтая карточка
М. Фофана
65'
Желтая карточка
Х. Майга
ГОЛ! 1:1!
Р. Рипар
Пас отдал
Х. Дулевич
61'
Желтая карточка
Р. Филиппото
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
М. Удоль
29'
Желтая карточка
Р. Коад
23'
Желтая карточка
О. Нгетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
24
Рено Коад
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ним
16
Люка Диас
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
3
Мигель
23
Бриансон
18
Мартинес
22
Алакуш
8
До
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
20
Рипар
11
Стояновски
4-2-2-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
31
Сунзу
14
Удоль
80
Майга
2
Фофана
24
Коад
10
Траоре
11
Нгетт
13
Диалло
Остались в запасе
Ним
Метц
6
Сиди Сарр
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
3
Тома Делен
ЛЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
6
Сиди Сарр
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ним - Метц
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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