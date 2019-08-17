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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монако
Метц - Монако: обзор матча 17 августа 2019
Метц
17.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Монако
11'
Х. Диалло (П)
53'
Х. Диалло
66'
Р. Коад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монако
ГОЛ! 3:0!
Р. Коад
66'
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
53'
35'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
34'
Красная карточка
Р. Агилар
Желтая карточка
Ф. Сентонс
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Диалло
11'
10'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
15
Сами Лахссаини
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Окиджа
3
Делен
31
Сунзу
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
7
Ангбан
24
Коад
11
Нгетт
37
Булайя
13
Диалло
3-2-1-3-1
23
Леком
21
Жемерсон
15
Глик
5
Бадьяшиль
2
Агилар
97
Балло-Туре
21
Бочилия
10
Мартинш
10
Головин
7
Оникуру
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Метц
Монако
2
Мамаду Фофана
ОП
15
Сами Лахссаини
ЦП
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
2
Мамаду Фофана
ОП
15
Сами Лахссаини
ЦП
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Метц - Монако
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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