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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ренн
Метц - Ренн: обзор матча 04 декабря 2019
Метц
04.12.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
39'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ренн
Желтая карточка
Т. Делен
80'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
69'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Эну
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
24
Рено Коад
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-2-1-1
90
Окиджа
3
Делен
21
Бойе
31
Сунзу
18
Сентонс
2
Фофана
80
Майга
24
Коад
10
Траоре
11
Нгетт
13
Диалло
4-1-1-3
16
Менди
14
Траоре
21
Морель
3
Да Силва
27
Мауасса
27
Бурижо
20
дель Кастильо
23
Эну
11
Рафинья
9
Джордан
Остались в запасе
Метц
Ренн
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Метц - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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