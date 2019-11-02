Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монпелье
Метц - Монпелье: обзор матча 02 ноября 2019
Метц
02.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
26'
Х. Диалло
47'
О. Нгетт
72'
А. Делор
78'
Ж. Самбья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монпелье
78'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Самбья
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Делор
Пас отдал
В. Хилтон
64'
Желтая карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
Х. Диалло
52'
ГОЛ! 2:0!
О. Нгетт
Пас отдал
А. Траоре
47'
39'
Желтая карточка
В. Хилтон
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
М. Кабит
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
28
Кабит
31
Сунзу
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
2
Фофана
10
Траоре
7
Ангбан
11
Нгетт
13
Диалло
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
2
Суке
6
Ле Таллек
8
Ойонго
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Метц
Монпелье
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Монпелье
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+