|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|19.06.2022
|76' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|84'
|05.06.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|22.05.2022
|81' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|90'
|15.05.2022
|78' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|09.05.2022
|1' -84'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20'
|30.04.2022
|1' -72'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|24.04.2022
|1' -80'
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|17.04.2022
|64' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|6:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|03.04.2022
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.03.2022
|62' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|78' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|73' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)