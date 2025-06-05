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Ботафого
Кайо
Новости
€ 1,80 млн
Кайо - новости
Ботафого
18 сентября 1995 (31)
#31 | Защитник
183 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Кайо покинул «Краснодар» после 6 лет – известен новый клуб игрока
2025.06.05 18:41
4
Кайо покидает «Краснодар» после 6 лет в клубе
2025.06.02 15:56
6
В агентстве Кайо высказались об интересе «Ботафого» к игроку
2025.05.27 12:00
«Краснодар» получил предложение по Кайо
2025.05.27 09:19
2
Символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.09 20:26
7
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.07 15:35
1
Кайо: «Я хорошо опекал Дзюбу»
2025.04.05 22:25
1
Фото
Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.03.17 17:17
7
У футболиста «Краснодара» подозрение на разрыв связок
2024.08.12 17:17
1
«Краснодар» продлил контракт с Кайо
2024.07.29 17:11
2
Агент прокомментировал ход восстановления Кайо
2023.12.08 13:21
1
Фото
Опубликована сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.01 15:15
3
Кайо пропустит остаток сезона РПЛ и рискует не сыграть с ЦСКА в суперфинале Кубка
2023.05.24 10:15
Фото
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 12:57
4
«Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков
2023.04.07 18:16
6
Агент Кайо: «В «Краснодаре» все довольны приходом Ивича»
2023.02.19 09:30
Агент Кайо рассказал, как защитник «Краснодара» отреагировал на удаление в матче с «Ростовом»
2022.10.10 17:58
«Это не лечится». Орещук рассказал о проблемах Кайо из «Краснодара»
2022.10.10 15:23
«Навалил большую кучу». Быстров – об удалении Кайо в матче с «Ростовом»
2022.10.09 22:43
7
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»
2022.10.06 10:54
1
«Всех на полиграф». Федотов считает, что Сухой должен был дважды удалять Кайо в матче с «Крыльями»
2022.10.04 12:31
2
Кайо объяснил, почему уехал из России в марте
2022.08.29 13:56
Стали известны сроки восстановления защитника «Краснодара» Кайо
2022.07.18 09:17
Агент Кайо отреагировал на информацию о подозрении на разрыв крестов
2022.07.11 22:54
У защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок
2022.07.11 22:23
1
Фото
Уткин, Кайо и Кордоба вернулись в «Краснодар»
2022.06.11 15:12
10
Бразилец Кайо вернулся в «Краснодар»
2022.06.11 09:38
4
Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться в «Краснодар»
2022.05.23 12:59
4
Агент Кайо – о возвращении игрока в «Краснодар»: «Пока нет, наблюдаем за ситуацией»
2022.03.31 21:28
2
Агент Кайо: «Возвращение в Россию? Мониторим ситуацию каждый день. Предложений из Бразилии нет»
2022.03.22 11:35
3
1
2
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