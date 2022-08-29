Кайо объяснил, почему уехал из России в марте

Защитник «Краснодара» Кайо вспомнил о временном отъезде из России в марте.

— Жалеешь, что покидал «Краснодар» на время?

— В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры.

— Может ли «Краснодар» бороться за чемпионство?

— Самая главная цель — быть как можно выше в таблице. Конечно, нам хочется выиграть РПЛ, шансы есть.

— Сколько лет еще мы будем отстранены от еврокубков?

— Если честно, то, надеюсь, как можно скорее нас вернут. Верю в это.