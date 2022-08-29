Кайо объяснил, почему уехал из России в марте

Защитник «Краснодара» Кайо вспомнил о временном отъезде из России в марте.
— Жалеешь, что покидал «Краснодар» на время?
— В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры.
— Может ли «Краснодар» бороться за чемпионство?
— Самая главная цель — быть как можно выше в таблице. Конечно, нам хочется выиграть РПЛ, шансы есть.
— Сколько лет еще мы будем отстранены от еврокубков?
— Если честно, то, надеюсь, как можно скорее нас вернут. Верю в это.
- Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
- Он провел 62 матча и забил 1 гол.
Источник: «РБ Спорт»