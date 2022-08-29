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    Кайо объяснил, почему уехал из России в марте

    Защитник «Краснодара» Кайо вспомнил о временном отъезде из России в марте.

    — Жалеешь, что покидал «Краснодар» на время?

    — В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры.

    — Может ли «Краснодар» бороться за чемпионство?

    — Самая главная цель — быть как можно выше в таблице. Конечно, нам хочется выиграть РПЛ, шансы есть.

    — Сколько лет еще мы будем отстранены от еврокубков?

    — Если честно, то, надеюсь, как можно скорее нас вернут. Верю в это.

    • Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
    • Он провел 62 матча и забил 1 гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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