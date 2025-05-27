В агентстве Кайо высказались об интересе «Ботафого» к игроку

В агентстве NG Soccer, работающим с защитником «Краснодара» Кайо, прокомментировали информацию об интересе «Ботафого» к игроку.

«Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в «Ботафого» у нас нет», – сообщили в пресс-службе агентства.