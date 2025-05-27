В агентстве Кайо высказались об интересе «Ботафого» к игроку

В агентстве NG Soccer, работающим с защитником «Краснодара» Кайо, прокомментировали информацию об интересе «Ботафого» к игроку.
«Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в «Ботафого» у нас нет», – сообщили в пресс-службе агентства.
- По данным Globo, «Ботафого» сделал официальное предложение «Краснодару» по покупке Кайо.
- 29-летний защитник провел в этом сезоне 19 матчей за «быков», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Чемпионат»