Кайо покинул «Краснодар» после 6 лет – известен новый клуб игрока

«Краснодар» объявил об уходе защитника Кайо. Игрок переходит в «Ботафого», который готовится к клубному ЧМ.
«Кайо, спасибо за игру! Успехов в дальнейшей карьере тебе, чемпион!» – написали краснодарцы.
- 29-летний защитник провел в прошлом сезоне 19 матчей за «быков», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, переехавшего в Россию в 2019 году, в 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с «быками» был рассчитан до лета 2027 года.
Фото: соцсети «Ботафого»
Источник: телеграм-канал «Краснодара»