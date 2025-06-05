Кайо покинул «Краснодар» после 6 лет – известен новый клуб игрока

«Краснодар» объявил об уходе защитника Кайо. Игрок переходит в «Ботафого», который готовится к клубному ЧМ.

«Кайо, спасибо за игру! Успехов в дальнейшей карьере тебе, чемпион!» – написали краснодарцы.

29-летний защитник провел в прошлом сезоне 19 матчей за «быков», забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, переехавшего в Россию в 2019 году, в 1,5 миллиона евро.

Его контракт с «быками» был рассчитан до лета 2027 года.

Фото: соцсети «Ботафого»