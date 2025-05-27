«Краснодар» получил предложение по Кайо

«Ботафого» сделал официальное предложение «Краснодару» по покупке Кайо. Бразильский клуб начал контактировать с защитником несколько дней назад.

Ожидается, что в случае успешных переговоров, трансфер Кайо не должен вызвать проблем, как это было с хавбеком «Зенита» Венделом. «Краснодар» не находится в списке клубов, находящихся под санкциями США.

«Ботафого» ранее уже был заинтересован в трансфере Кайо в 2022 году, но игрок тогда предпочел продлить контракт с «быками». В 2023 году риодежанейрцы также делал запрос в «Краснодар» по возможному переходу, но сочли завышенными пожелания российского клуба по сумме сделки.

Теперь «Ботафого» настроен оптимистично, потому что Кайо хочет покинуть «Краснодар».