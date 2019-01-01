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Агент Кайо: «Возвращение в Россию? Мониторим ситуацию каждый день. Предложений из Бразилии нет»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в бразильский клуб.

«На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба. Возвращение в Россию? Мы мониторим ситуацию каждый день», — сказал Хеновес.

  • Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
  • В текущем сезоне он провел 16 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14828

    Cleaner 3 часа назад

    Сбежал один раз, сбежит и второй. Если и брать назад, то с УРЕЗАННОЙ ВДВОЕ зарплатой.

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