Агент Кайо: «Возвращение в Россию? Мониторим ситуацию каждый день. Предложений из Бразилии нет»

Сбежал один раз, сбежит и второй. Если и брать назад, то с УРЕЗАННОЙ ВДВОЕ зарплатой.
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в бразильский клуб.
«На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба. Возвращение в Россию? Мы мониторим ситуацию каждый день», — сказал Хеновес.
- Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 16 матчей без голевых действий.
- Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.
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