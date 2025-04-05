Кайо: «Я хорошо опекал Дзюбу»

Защитник «Краснодара» Кайо оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

– Я очень рад голу и командной победе. Это была очень важная игра. Понимали, что нельзя допускать ошибок. Мы хорошо выполнили работу.

– Что сказал тренер в раздевалке, что помогло команде забить?

– Они очень хорошо играли в обороне, нужно было запастись терпением.

– Можно ли сказать, что дуэль с Дзюбой выиграл Кайо?

– Дзюба – футболист высокого уровня, всегда нужно быть сконцентрированным, играя против него. У меня хорошо получалось опекать Дзюбу.