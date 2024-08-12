У футболиста «Краснодара» подозрение на разрыв связок

Центральный защитник «Краснодара» Кайо выбыл из строя на неопределенный срок.
У 28-летнего футболиста подозрение на разрыв связок голеностопа.
Бразилец неудачно подвернул ногу во время матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
12 или 13 августа ему повторно сделают МРТ.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что Кайо удалось избежать разрыва крестообразных связок колена.
– Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.
– Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.
Источник: «РБ Спорт»