У футболиста «Краснодара» подозрение на разрыв связок

Центральный защитник «Краснодара» Кайо выбыл из строя на неопределенный срок.

У 28-летнего футболиста подозрение на разрыв связок голеностопа.

Бразилец неудачно подвернул ногу во время матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

12 или 13 августа ему повторно сделают МРТ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что Кайо удалось избежать разрыва крестообразных связок колена.

– Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.

– Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.