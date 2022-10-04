«Всех на полиграф». Федотов считает, что Сухой должен был дважды удалять Кайо в матче с «Крыльями»

Бывший судья Игорь Федотов считает, что арбитр Алексей Сухой должен был удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«На 38-й минуте Сухой не показал жeлтую карточку Литвинову, и включился VAR. Карасeв посмотрел повтор и сказал Сухому, что жeлтая была показана не тому игроку. А тот не согласился – дескать Кайо шeл куда-то с локтем.

Но это не так, был обычный фол. А вот Литвинову Сухой забыл показать карточку, хотя находился в трeх метрах. Это просто цирк!

На 51-й минуте Сухой не показал вторую жeлтую Кайо за грубую игру. Арбитр пропустил фол – футболист «Крыльев» сыграл рукой, которая находилась в неестественном положении. А Кайо в него врезался.

Вопросов нет: за безрассудные действия игрока «Краснодара» нужно наказать жeлтой карточкой. Сухой решил не удалять Кайо и не назначать штрафной в пользу «Краснодара».

Хорошо, но если ты назначаешь штрафной в пользу «Крыльев», то сам бог велел показать Кайо вторую жeлтую карточку. Кайо вообще сделал всe, чтобы удалиться. И на 86-й минуте Сухой снова не показал ему вторую жeлтую за грубую игру.

Кто-нибудь мне может объяснить, что это? Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока «Краснодара», – сказал Федотов.