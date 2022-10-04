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    «Всех на полиграф». Федотов считает, что Сухой должен был дважды удалять Кайо в матче с «Крыльями»

    Бывший судья Игорь Федотов считает, что арбитр Алексей Сухой должен был удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

    «На 38-й минуте Сухой не показал жeлтую карточку Литвинову, и включился VAR. Карасeв посмотрел повтор и сказал Сухому, что жeлтая была показана не тому игроку. А тот не согласился – дескать Кайо шeл куда-то с локтем.

    Но это не так, был обычный фол. А вот Литвинову Сухой забыл показать карточку, хотя находился в трeх метрах. Это просто цирк!

    На 51-й минуте Сухой не показал вторую жeлтую Кайо за грубую игру. Арбитр пропустил фол – футболист «Крыльев» сыграл рукой, которая находилась в неестественном положении. А Кайо в него врезался.

    Вопросов нет: за безрассудные действия игрока «Краснодара» нужно наказать жeлтой карточкой. Сухой решил не удалять Кайо и не назначать штрафной в пользу «Краснодара».

    Хорошо, но если ты назначаешь штрафной в пользу «Крыльев», то сам бог велел показать Кайо вторую жeлтую карточку. Кайо вообще сделал всe, чтобы удалиться. И на 86-й минуте Сухой снова не показал ему вторую жeлтую за грубую игру.

    Кто-нибудь мне может объяснить, что это? Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока «Краснодара», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +256

      ЭтожЯ 20 минут назад

      О , непогрешимый император всея судей опять погавкать соизволили .

      1
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      Рейтинг: +6019

      Беспонтий 1 час назад

      бывших судей не бывает
      на хир мантия с охраной
      лишь бы всё как подобает
      были бы карманы

      1
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      Рейтинг: +11664

      Алексей З 1 час назад

      Очень слабый судья.
      ВАР. Вишенка на торте это когда был - не был гол рассматривают только с двух камер.
      Как говориться : " или шашачки или ехать ".
      Для чего его ввели если главное ( взятие ворот ) не могут определить ?

      0
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      Рейтинг: +25763

      vladimir-7 1 час назад

      Так же судей не хватит и кто же тогда судить футбольные матчи будет?

      0
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      Рейтинг: +830

      kliker > vladimir-7 37 минут назад

      Судей второй лиги в вышку, а контролёром поставить Широкова.

      0
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      Рейтинг: +2317

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      За просрочку из Магнита работал Сухой.У Крылышек денег не хватило на судью

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