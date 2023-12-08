Агент прокомментировал ход восстановления Кайо

Футбольный агент Нето Хеновес сказал, что защитник «Краснодара» Кайо сможет принять участие в сборах команды зимой. 28‑летний футболит продолжает восстанавливаться после операции на плечевом суставе.

«Восстановление идет хорошо, все по плану. Кайо уже работает с мячом на поле. Он точно отправится на сборы с «Краснодаром». Кайо на постоянной связи с командой, болеет и переживает, – приводит слова агента «РБ Спорт».