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    Агент прокомментировал ход восстановления Кайо

    Футбольный агент Нето Хеновес сказал, что защитник «Краснодара» Кайо сможет принять участие в сборах команды зимой. 28‑летний футболит продолжает восстанавливаться после операции на плечевом суставе.

    «Восстановление идет хорошо, все по плану. Кайо уже работает с мячом на поле. Он точно отправится на сборы с «Краснодаром». Кайо на постоянной связи с командой, болеет и переживает, – приводит слова агента «РБ Спорт».

    • Кайо получил травму в матче 6‑го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).
    • В нынешнем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну желтую карточку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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