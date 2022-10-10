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    «Это не лечится». Орещук рассказал о проблемах Кайо из «Краснодара»

    Бывший директор «Динамо» Роман Орещук высказался о проблемах защитника «Краснодара» Кайо.

    • Бразилец заработал пенальти и получил красную карточку в матче с «Ростовом» (2:3).
    • «Краснодар» после этого пропустил два гола и проиграл.

    — Я изначально думал, что такие «заскоки» Кайо лечатся. Но после вчерашнего прыжка двумя ногами в игрока «Ростова», мне уже кажется, что нет.

    Это не проблема тренера «Краснодара», не проблема коллектива. Это проблема исключительно Кайо, его головы. Если «замыкает» человека, то ты уже ничего не сделаешь. У него реально какие-то затмения происходят. Футболист-то хороший.

    Довольно качественный защитник, хотя его переделали из полузащитника. Но проблемы ментальные. Видно, не могут залезть ему в мозги и объяснить, что можно, а что нельзя.

    — Может Кайо измениться, изжить эти проблемы?

    — Все индивидуально. Бывают такие футболисты, которые лажают, но это не влечет за собой серьезных последствий. А бывает, что любая грубая ошибка — гол и проигрыш. Вот это случай Кайо.

    Такой же был по молодости Гюндоган. Но, видите, исправился, уже не позволяет себе кучу карточек на ровном месте. Посмотрите, в каких клубах играет. Значит, с мозгами все в порядке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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