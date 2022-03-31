Агент Кайо – о возвращении игрока в «Краснодар»: «Пока нет, наблюдаем за ситуацией»

Нето Хеновес, агент центрального защитника «Краснодара» Кайо, сообщил позицию игрока о возвращении в российский клуб.
«Готов ли вернуться Кайо в Россию? На данный момент ничего не изменилось. Пока нет, мы просто наблюдаем за ситуацией.
Сейчас Кайо тренируется в Бразилии. В «Краснодаре» у него много друзей, он поддерживает связь с остальными ребятами», – сказал агент.
- Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он провел 16 матчей без голевых действий.
- Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: «РБ Спорт»