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Агент Кайо – о возвращении игрока в «Краснодар»: «Пока нет, наблюдаем за ситуацией»

Нето Хеновес, агент центрального защитника «Краснодара» Кайо, сообщил позицию игрока о возвращении в российский клуб.

«Готов ли вернуться Кайо в Россию? На данный момент ничего не изменилось. Пока нет, мы просто наблюдаем за ситуацией.

Сейчас Кайо тренируется в Бразилии. В «Краснодаре» у него много друзей, он поддерживает связь с остальными ребятами», – сказал агент.

  • Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он провел 16 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13514

    Skull_Boy 53 минуты назад

    Сиди дома от тебя толку нет, а одни только привозы

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