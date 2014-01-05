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Папе Диакате
Статистика
Папе Диакате - статистика
Завершил карьеру
21 июня 1984 (42), Дакар
#15 | Защитник
184 см | 79 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
14
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
3 : 0
05.01.2014
Гранада
1' - 53'
25'
Испания. Примера, 17 тур
Гранада
1 : 3
22.12.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 2
14.12.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Гранада
1 : 2
01.12.2013
Севилья
1' - 88'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
4 : 0
23.11.2013
Гранада
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 1
03.11.2013
Гранада
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 2
20.10.2013
Хетафе
1' - 31'
12'
31'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 0
04.10.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
2 : 0
30.09.2013
Атлетик
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
0 : 1
25.09.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
0 : 1
15.09.2013
Эспаньол
1' - 46'
40'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
26.08.2013
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
1' - 90'
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