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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 14 декабря 2013
Райо Вальекано
14.12.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Гранада
35'
Ф. Рико
89'
Рики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
89'
ГОЛ! 0:2!
Рики
Пас отдал
Я. Браими
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
Пити
Замена
Я. Фальке
️️️️
Р. Баэна
81'
Желтая карточка
Х. Ларривей
80'
76'
Желтая карточка
Ф. Рико
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Х. Виера
76'
75'
Желтая карточка
Б. Ангуло
71'
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
54'
Замена
Ресио
️️️️
Х. Йебда
Замена
Й. Мохика
️️️️
Л. Галеано
46'
45'
Желтая карточка
Х. Йебда
Вторая желтая
Н. Мартинес
43'
Желтая карточка
Д. Кобеньо
43'
Желтая карточка
Н. Мартинес
37'
36'
Желтая карточка
Пити
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рико
Желтая карточка
Л. Галеано
23'
Желтая карточка
А. Гальвез
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-2-1-3
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
6
Гальвез
0
Галеано
15
Баэна
10
Трасоррас
10
Виера
11
Ларривей
7
Бангура
19
Буэно
4-5-1
2
Роберто
20
Фулкье
24
Мурильо
5
Майнц
2
Ангуло
4
Рико
8
Йебда
16
Итурра
10
Пити
8
Браими
19
Эль-Араби
10
Виера
11
Кастильо
11
Кастильо
10
Виера
0
Галеано
22
Мохика
22
Мохика
0
Галеано
15
Баэна
44
Фальке
44
Фальке
15
Баэна
8
Йебда
36
Ресио
36
Ресио
8
Йебда
10
Пити
7
Перейра
7
Перейра
10
Пити
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Вальекас
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