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Команды
Спартак
Жедсон Фернандеш
Новости
€ 16 млн
Жедсон Фернандеш - новости
Спартак
9 января 1999 (27)
#83 | Полузащитник
184 см
Португалия
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Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
24 сентября
3
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
23 сентября
1
Бубнов неуважительно обратился к Карседо
16 сентября
5
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
16 сентября
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
14 сентября
3
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
7 сентября
17
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
3 сентября
9
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
3 сентября
11
Жедсон ответил Дивееву, не считающему «Спартак» претендентом на чемпионство
24 августа
12
Видео
«Спартак» перед матчем с «Зенитом» выпустил видео в стиле фильма ужасов
22 августа
32
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
11 августа
18
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
10 августа
5
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
8 августа
8
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Жедсона
26 июля
5
Гурцкая определил, какие игроки тащат «Спартак»: «Их 2,5»
23 июля
5
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
20 июля
33
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» вернулся в Москву за три дня до матча с «Зенитом»
15 июля
5
Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»
13 июля
13
Стала известна позиция «Спартака» по интересу «Галатасарая» к Фернандешу
11 июня
34
«Галатасарай» хочет полузащитника «Спартака» и экс-нападающего «Зенита»
9 июня
2
«Галатасарай» узнал цену на Жедсона из «Спартака»
7 июня
7
«Галатасарай» вступил в переговоры по игроку «Спартака»
7 июня
8
10 самых подешевевших игроков РПЛ
27 мая
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Определен лучший гол РПЛ в апреле
9 мая
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В «Спартаке» странная ситуация с 28-миллионным игроком
2 мая
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«Спартак» готов продать легионера за 30 миллионов
29 апреля
14
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
24 апреля
17
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» уверен в победе над «Краснодаром»
22 апреля
3
«Спартак» назвали самой яркой командой весны по тренерским решениям
22 апреля
14
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2
3
4
5
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