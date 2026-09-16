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Команды
Спартак
Жедсон Фернандеш
Статистика
€ 16 млн
Жедсон Фернандеш - статистика
Спартак
9 января 1999 (27)
#83 | Полузащитник
184 см
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 90'
26'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 84'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Команда
И
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Спартак
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
45' - 90'
62'
49'
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