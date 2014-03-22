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Ролан Лама - статистика

Завершил карьеру
31 декабря 1987 (38)
#14 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Бельгия | Кот-д'Ивуар
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
9
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
3 : 2
22.03.2014
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
1 : 2
15.03.2014
Вест Бромвич
1' - 77'
2'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3 : 0
08.02.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.02.2014
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2 : 0
28.01.2014
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Суонси
1 : 3
19.01.2014
Тоттенхэм
51' - 90'
78'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Суонси
2 : 3
01.01.2014
Манчестер Сити
8' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 1
28.12.2013
Суонси
1' - 68'
36'
37'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Суонси
1 : 2
22.12.2013
Эвертон
66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Норвич Сити
1 : 1
15.12.2013
Суонси
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
1 : 1
09.12.2013
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
3 : 0
04.12.2013
Ньюкасл
71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
3 : 0
01.12.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
23.11.2013
Суонси
1' - 86'
80'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Суонси
3 : 3
10.11.2013
Сток Сити
1' - 55'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
0 : 2
01.09.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 0
25.08.2013
Суонси
Был в запасе
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