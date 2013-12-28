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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 28 декабря 2013
Астон Вилла
28.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
7'
Г. Агбонлахор
36'
Р. Лама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
90'
Желтая карточка
К. Кларк
86'
83'
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
79'
77'
Желтая карточка
А. Ранхель
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Л. Бакуна
70'
Желтая карточка
Л. Бакуна
69'
68'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Р. Лама
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Тонев
61'
55'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Д. Тиндалли
37'
Желтая карточка
Р. Лама
36'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лама
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
А. Вайманн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
13
Луна
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
24
Тонев
18
Делф
10
Бакуна
11
Агбонлахор
18
Вайманн
4-3-2-1
25
Треммель
19
Тиндалли
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
26
Шелви
87
Каньяс
18
Де Гузман
19
Эрнандес
14
Лама
2
Бони
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
24
Тонев
18
Козак
18
Козак
24
Тонев
19
Тиндалли
22
Ранхель
22
Ранхель
19
Тиндалли
14
Лама
8
Посуэло
8
Посуэло
14
Лама
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
45
Грегор Забрет
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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