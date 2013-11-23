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Фулхэм - Суонси
Фулхэм - Суонси: обзор матча 23 ноября 2013
Фулхэм
23.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
64'
С. Паркер
56'
А. Хьюз (АГ)
80'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Суонси
90'
+2
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Посуэло
86'
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
Р. Лама
Замена
А. Таарабт
️️️️
С. Паркер
85'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шелви
Пас отдал
Р. Лама
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Руис
77'
72'
Желтая карточка
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:1!
С. Паркер
Пас отдал
Б. Руис
64'
Желтая карточка
А. Хьюз
63'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Боатенг
60'
59'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Дайер
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Хьюз
Желтая карточка
П. Касами
30'
Желтая карточка
Д. Боатенг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-3
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
45
Аморебиета
31
Зверотич
3
Хьюз
18
Боатенг
23
Касами
8
Паркер
10
Бербатов
10
Бент
22
Руис
4-3-1-2
13
Ворм
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
8
Посуэло
87
Каньяс
18
Де Гузман
14
Лама
12
Дайер
2
Бони
22
Руис
20
Качаниклич
20
Качаниклич
22
Руис
18
Боатенг
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
18
Боатенг
8
Паркер
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Паркер
14
Лама
19
Тиндалли
19
Тиндалли
14
Лама
12
Дайер
26
Шелви
26
Шелви
12
Дайер
8
Посуэло
9
Васкес
9
Васкес
8
Посуэло
Остались в запасе
Фулхэм
Суонси
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Фулхэм - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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