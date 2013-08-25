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Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 25 августа 2013
Тоттенхэм
25.08.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
58'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
Замена
Сандро
️️️️
Э. Таунсенд
88'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
80'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
76'
73'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
69'
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Шелви
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Дембеле
64'
59'
Замена
А. Посуэло
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сольдадо
58'
40'
Желтая карточка
Мичу
31'
Желтая карточка
М. Ворм
17'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
6
Капу
89
Шадли
8
Дембеле
18
Паулиньо
25
Таунсенд
9
Сольдадо
4-3-2-1
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
4
Дэвис
26
Шелви
87
Каньяс
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
25
Таунсенд
30
Сандро
30
Сандро
25
Таунсенд
8
Дембеле
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
8
Дембеле
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
15
Раутледж
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Раутледж
26
Шелви
2
Бони
2
Бони
26
Шелви
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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